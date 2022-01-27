Улан-Удэ, , 08:31 — REGNUM На территории центральной экологической зоны озера Байкал находится 50 несанкционированных свалок общей массой 98 тыс. тонн отходов и площадью 109,5 га. Об этом заявил глава Бурятии Алексей Цыденов на «Часе субъекта» в Совете Федерации РФ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Свалка бытовых отходов рядом с Байкалом. п. Хужир Nanoworld

Он напомнил, что республика находится под обременением требование ЮНЕСКО по поводу Байкала, как всемирного природного наследия.

«Без всякого ЮНЕСКО мы сами понимаем и заинтересованы в ликвидации всего накопленного ущерба», — добавил глава.

Для ликвидации этих свалок, а также создания инфраструктуры по обращению с отходами республике требуется 7,4 млрд рублей. Председатель СФ Валентина Матвиенко поддержала Цыденова, заявив, что ресурсы на эти цели «обязательно нужно найти».

«Но очень важно убрать не только то, что копилось в предыдущие годы, но и не допустить возникновения новых очагов загрязнения в этой особо охраняемой зоне. Очень важно менять менталитет людей, чтобы ни у кого рука не поднималась мусорить в наших лесах, на берегах водоемов», — подчеркнула она.

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