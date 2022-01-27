Ульяновск, 27 января, 2022, 08:31 — ИА Регнум. В Ульяновске члены преступной группы осуждены за организацию канала нелегальной миграции. Об этом сообщает прокуратура Ульяновской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

Перед судом предстали пятеро жителей региона. Следствие установило, что в 2018 — 2020 годах они организовали незаконное пребывание в России более 300 иностранцев, получая от них за свои незаконные услуги денежное вознаграждение. Правоохранители установили, что злоумышленники обеспечивали мигрантам в фиктивную постановку на учёт.

Засвияжский районный суд Ульяновска признал фигурантов уголовного дела виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ («Организация незаконного пребывания в РФ иностранных граждан»).

В ведомстве отмечают, что четыре члена преступной группы получили от двух до трёх лет колонии общего режима со штрафами от 90 тыс. рублей до 200 тыс. рублей. Их сообщница «в силу пенсионного возраста» получила условный срок и 150 тыс. рублей штрафа. Приговор вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2020 года разрешительные документы для законной работы на территории России получили свыше 7 млн иностранцев. При этом в МВД заявляли, что значительное количество мигрантов продолжает оставаться в России незаконно.