Степанакерт, , 08:31 — REGNUM В Мартунинском районе Нагорного Карабаха начались работы по прокладке централизованной системы водоснабжения для посёлка Чартар и соседних сёл. Об этом 27 января сообщает пресс-служба Минобороны России.

Нагорный Карабах Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что специалистов, ведущих работы, охраняют миротворцы Вооруженных сил России.

«В связи с тем, что данная территория находится вблизи линии разграничения сторон администрация города обратилась к командованию российского миротворческого контингента с просьбой обеспечить безопасность данных работ», — говорится в сообщении.

По данным, пресс-службы, специалисты начали бурить скважины, из которых будет добываться вода. Все работы по водопроводу планируется закончить к концу февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нагорном Карабахе 27 сентября 2020 года начались бои с ВС Азербайджана. 9 ноября того же года между главами России, Азербайджана и Армении Владимиром Путиным, Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном было заключено соглашение о прекращении огня. Часть территории Нагорного Карабаха перешла под контроль Баку.