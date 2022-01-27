Ереван, , 08:24 — REGNUM Указ о назначении Мнацакана Сафаряна новым заместителем министра иностранных дел Армении подписал премьер-министр страны Никол Пашинян. Об этом 26 января сообщили в пресс-службе правительства республики.

Флаг Армении Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Ранее Сафарян работал руководителем отдела МИД страны по связям с государствами Восточной Азии и Тихого океана.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января президент Армении Армен Саркисян объявил о решении уйти со своего поста.

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