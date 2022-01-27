Москва, , 08:24 — REGNUM Второй Форум ректоров университетов России и Великобритании прошел 26 января в рамках празднования Татьяниного дня, Дня рождения Московского университета при организационной поддержке Российского Союза ректоров и Посольства Великобритании в России. Об этом 27 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

МГУ I.s.kopytov

В его работе приняли участие руководители и представители ведущих университетов двух стран. Британскую делегацию возглавили исполнительный директор Британского Совета Скотт Макдональд и директор Ассоциации университетов Великобритании Вивьен Стерн, российскую — ректор МГУ, президент РСР Виктор Садовничий.

Также в мероприятии приняли участие спецпредставитель президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству, научный руководитель факультета Высшей школы культурной политики и управления в гуманитарной сфере МГУ М.Е. Швыдкой, генеральный директор Британского Совета сэр Кирон Девайн, главный советник по науке Министерства иностранных дел Великобритании, профессор Университета Бата Кэрол Манделл.

«Наши страны уделяют приоритетное внимание развитию образования и науки. Государственную политику в этой сфере Россия осуществляет через качественные исследования на передовых направлениях с привлечением ведущих университетов, укрепление связей с бизнесом в разработке и внедрении инноваций и привлечение талантов. Важную роль в этом процессе играет международное научно-образовательное сотрудничество, которое в отношениях между Россией и Великобританией имеет давнюю историю. Между нашими университетами подписано около трехсот документов о сотрудничестве. Реализуются десятки научных проектов и совместных учебных программ с участием сотен ученых, студентов и преподавателей. Уверен, что Форум придаст новый импульс развитию взаимовыгодного многостороннего сотрудничества в сфере образования и науки между Россией и Великобританией», — написал в своем приветствии министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков.

Торжественная церемония открытия Форума прошла 26 января в Интеллектуальном центре — Фундаментальной библиотеке МГУ.

«Я бы хотел выразить надежду, что сегодняшняя встреча станет важным фактором, который демонстрирует нашу добрую волю в развитии научно-образовательного, молодежного, культурного сообщества. Я уверен, что встреча показывает стремление университетов двух наших стран создавать пространство для эффективного взаимодействия и обеспечивать сотрудничество в сфере студенческого, академического обмена, научной кооперации», — отметил в своем вступительном слове ректор МГУ академик Виктор Садовничий.

«В российской гуманитарной науке работают специалисты, которые занимаются всем тем, что составляет гуманитарный аспект наших отношений. Но, что не менее важно, традиционно существуют весьма серьезные связи в той сфере, которая называется науками о жизни, и сегодня это приобретает особый смысл. Мало кто сегодня в мире имеет счастливую возможность и роскошь общаться не в режиме онлайн, а иметь счастье чувствовать друг друга на таком психофизиологическом уровне. Само себе это уже большое событие. Думаю, в сегодняшнем политическом контексте эта встреча уже позитивный знак. Я надеюсь, что она пройдет успешно, как и все, что делают в Московском университете, и при всей основательности, которая свойственна британскому университетскому сообществу. Здесь представлены действительно лучшие ректоры России, и я думаю, эта встреча будет полезна для обеих сторон», — указал спецпредставитель президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству, научный руководитель факультета Высшей школы культурной политики и управления в гуманитарной сфере МГУ Михаил Швыдкой.

Развитие многосторонних контактов с университетскими сообществами зарубежных стран — один из системных приоритетов Российского Союза ректоров. Такая работа способствует формированию атмосферы взаимопонимания между представителями научно-образовательной сферы России и стран-партнеров, интернационализации отечественной высшей школы, позволяет организовать эффективные исследовательские коллаборации, развивать студенческие обмены и академическую мобильность преподавателей. В конечном счете это работает на продвижение позитивного образа страны на международной арене, создает дополнительные возможности для проецирования национальных интересов в мире.

Главными темами Форума стали обсуждение ключевых направлений российско-британского сотрудничества в сфере образования и науки — развитие академической мобильности студентов, аспирантов и преподавателей, создание новых и функционирование существующих совместных образовательных программ с выдачей двойных дипломов, дальнейшее углубление научного сотрудничества по наиболее приоритетным направлениям, а также развитие молодежного сотрудничества. Две страны объединяет многолетнее плодотворное взаимодействие, которое будет только наращивать свою мощь.

«За последнее десятилетие совместно российскими и британскими исследователями было опубликовано 15 тысяч академических статей с импакт-фактором втрое выше среднего в мире. Когда мы работаем вместе, мы ведем лучшие исследования», — подтвердил исполнительный директор Британского Совета Скотт Макдональд.

Ректор Московского университета Виктор Садовничий отметил, что успешная работа действующих в университете семи научно-образовательных школ невозможна без активного международного сотрудничества. Так, в рамках школы «Мозг, когнитивные системы и искусственный интеллект» создана программа компьютерного зрения, которая позволила разработать и внедрить КТ-калькулятор — нейронную сеть для оценки состояния здоровья пациента с последствиями СOVID-19. Подобные исследования идут совместно с учеными Великобритании, с 2015 года МГУ сотрудничает с филиалом корпорации Microsoft В Кембридже, с 2017 года — с профильной лабораторией Кембриджского университета.

При этом он добавил, что в рамках научно-образовательной школы «Будущее планеты и глобальные изменения окружающей среды» учеными Московского университета накоплен массив данных для создания летописей природы, позволяющих лучше понимать, как природа на протяжении тысяч лет реагирует на изменения температуры. В работе палеоэкологов, направленной на изучение торфяников, участвуют представители университетов Йорка, Экзетера и Абердина. Ученые Британской антарктической службы и ряда вузов Соединенного королевства являются участниками международного научного проекта, в рамках которого ведется мультиплатформенный дистанционный мониторинг лесов Севера России. Нельзя не отметить и позитивный опыт научной коллаборации лаборатории «зеленой химии» Университета Ноттингема и химфака МГУ.

Кроме того, ректор Московского университета уточнил, что арктические исследования являются особой сферой взаимодействия исследователей двух стран, которые ожидают проведения в октябре этого года Конгресса Арктического университета — площадки для обмена идеями по естественнонаучным и социальным аспектам развития арктического региона.

В своем выступлении Виктор Антонович также рассказал о деятельности по изучению мирового океана, его геофизики и биоразнообразия. Примером успешного международного взаимодействия в этой области является плавучий университет ЮНЕСКО-МГУ. Осенью прошлого года НИС «Академик Николай Страхов» с международной командой на борту провело экспедицию в северной части Баренцева моря.

Не менее важной областью сотрудничества является ядерная физика и космос. Недавно МГУ стал частью международной сети ядерного образования. По словам Виктора Антоновича, ядерная физика важна для решения фундаментальных научных проблем, в том числе изучения свойств материи и открытия новых законов природы. Признаны успехи Московского университета и в области изучения космоса. По инициативе МГУ было запущено восемь спутников. Исследования и подготовка специалистов ведутся на базе Государственного астрономического института им. П.К. Штернберга, факультета космических исследований, Кавказской горной обсерватории и Крымской астрономической станции.

Рассказал ректор МГУ и о работе биологов. Так, с 2014 года успешно реализуется уникальный проект «Ноев ковчег», нацеленный на создание многофункционального сетевого хранилища биологического материала. Силами более 300 сотрудников созданы уникальные коллекции клеточного материала в разных формах хранения, получены уникальные научные результаты.

Помимо этого, Виктор Антонович напомнил, что уже несколько лет работают основанные различными факультетами МГУ магистерские программы с двойными дипломами с университетами Сэнт-Эндрюсского университета и университета Рединга. Географический факультет находится в стадии обсуждения такой же программы с Абердинским университетом. По словам ректора, во время пандемии хорошо зарекомендовали себя информационные платформы и порталы, например, вебинары на портале Российско-Британского университетского альянса.

После торжественной части состоялось пленарное заседание, на котором представители российских и британских университетов поделились опытом того, как на базе их организаций проводятся совместные для двух стран исследования.

Также в рамках Форума ректоров впервые прошла молодежная сессия с участием представителей российского и британского студенчества, в ходе которой студенты и аспиранты поговорили о вопросах и проблемах двустороннего взаимодействия. По результатам обсуждения они подписали устав вновь созданной Ассоциации Российско-Британского союза студентов.

В завершении пленарного заседания президент РСР, ректор МГУ академик В.А. Садовничий и директор Ассоциации университетов Великобритании Вивьен Стерн подписали Соглашение о сотрудничестве между Российским Союзом ректоров и Ассоциацией университетов Великобритании.

Отметим, первый форум ректоров университетов России и Великобритании прошел в МГУ 1 ноября 2019 года и в нем приняли участие представители 40 университетов России и 20 университетов Великобритании.