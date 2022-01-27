Брюссель, 27 января, 2022, 08:30 — ИА Регнум. НАТО и Россия могли бы восстановить свои офисы в Москве и Брюсселе, а также установить прямую линию связи. Об этом говорится в ответе Североатлантического альянса на предложения России по гарантиям безопасности, заявил генсек организации Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.

Policy Networks Йенс Столтенберг

По его словам, есть три основные сферы для диалога, в которых для России и НАТО возможен прогресс. Это восстановление офисов, установление прямой линии связи и максимальное использование военных контактов для недопущения инцидентов.

Кроме того, альянс предлагает Москве возобновить брифинги по учениям, переговоры по контролю над вооружениями, ракетами и ядерным оружием, космосу. Также предлагается доработать механизмы контроля над проведением учений, в том числе в рамках ОБСЕ.

«Третья сфера— сокращение рисков, учения, контроль над вооружениями, включая ракеты и ядерное оружие», — сказал Столтенберг.

Он подчеркнул, что сторонам нужны практические меры, меняющие ситуацию к лучшему, по контролю над вооружениями нужен серьёзный разговор. Первым шагом могут стать взаимные брифинги по учениям и ядерной политике в Совете Россия — НАТО, пояснил генсек.

Как сообщало ИА REGNUM, Столтенберг также заявил, что в своём ответе Москве по гарантиям безопасности НАТО излагает бескомпромиссную позицию по поводу количества участников альянса.

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