с. Найфельд, , 08:26 — REGNUM В селе Найфельд Биробиджанского района Еврейской автономии люди жалуются в администрацию муниципалитета на бродячих животных. В ответ на обращения чиновники попросили жителей частных домов не отпускать собак на самовыгул, сообщило ИА EAOMedua.

Голодная собака Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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Сотрудники районной администрации устроили рейд по улицам села Найфельд. В том числе они посетили каждый дом, где держат собак.

«Провели профилактическую беседу о правилах содержания домашних животных. Разъяснили степень ответственности за нарушение указанных правил и предупредили об опасности для населения, которую несут собаки на свободном выгуле. Хозяевам животных были вручены памятки», — отметили в администрации муниципалитета.

Как сообщало ИА REGNUM, правоохранительные органы заинтересовались информацией в СМИ о нападении бродячих собак на брата и сестру из Биробиджана. Детей покусали бродячие животные с разницей в несколько дней. Возбуждено уголовное дело.