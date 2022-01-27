Горно-Алтайск, , 08:19 — REGNUM В Республике Алтай по данным на начало учебного года 2021−2022 высшее образование получали 2522 студента, среднее профессиональное — 6747. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Алтайкрайстата.

Студенты Алексей Колчин © ИА REGNUM

В среднем на 100 жителей в регионе приходится четыре студента. По абсолютным же данным республике остаётся в числе аутсайдеров, занимая 81 место среди субъектов Российской Федерации.

«За последние пять лет общая численность студентов, получающих среднее и высшее профессиональное образование, в Республике Алтай увеличилась на 151 человек или 1,7%», — отметили в службе статистики.

Более полные данные об уровне образования в Горном Алтае и численности специалистов по ступеням высшего профессионального образования статистики надеются получить по итогам Всероссийской переписи населения.