Вашингтон, 27 января 2022, 08:19 — REGNUM Россия не должна грозить Соединенным Штатам мерами на случай неудовлетворённости ответом на предложения по гарантиям безопасности. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
По ее словам, США предпочли бы дипломатическое разрешение украинского вопроса, для чего Москве предоставлены все возможности.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не хочет публикации своего ответа России по предложениям гарантии безопасности. По его словам, ответы американской стороны согласованы со всеми союзниками, а также с Украиной.
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