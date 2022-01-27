Вашингтон, 27 января, 2022, 08:19 — ИА Регнум. Россия не должна грозить Соединенным Штатам мерами на случай неудовлетворённости ответом на предложения по гарантиям безопасности. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

(сс) The White House Джен Псаки

По ее словам, США предпочли бы дипломатическое разрешение украинского вопроса, для чего Москве предоставлены все возможности.

«Когда они угрожают, госсекретарь (США Энтони) Блинкен на днях хорошо сказал, заставил меня посмеяться: «Как будто лиса угрожает атаковать куриц в курятнике, потому что чувствует угрозу от них», — сказала она на брифинге.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не хочет публикации своего ответа России по предложениям гарантии безопасности. По его словам, ответы американской стороны согласованы со всеми союзниками, а также с Украиной.

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