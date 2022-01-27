Сеул, 27 января, 2022, 08:18 — ИА Регнум. Два снаряда, предположительно баллистические ракеты малой дальности, были запущены из Северной Кореи 27 января, сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи.

Иван Шилов ИА REGNUM Северокорейская ракета

По их словам, запуск первой ракеты произошел в 08:00 по местному времени, второй — в 08:05 по местному времени.

Известно, что запуск баллистических ракет был произведен с территории города Хамхын провинции Хамгён-Намдо в сторону Японского моря. По словам военных Южной Кореи, ракеты пролетели около 190 км на высоте около 20 км над землей.

Отметим, что с начала 2022 года это уже шестой запуск, осуществленный КНДР.

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