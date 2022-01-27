Самара, 27 января, 2022, 08:19 — ИА Регнум. Почти 4,9 тысяч домовладений намерены обеспечить технической возможностью подключения к газораспределительным сетям в 2022 году в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Пресс-служба правительства Тверской области Газификация

Данный вопрос был рассмотрен в правительстве области на заседании областного штаба по газификации.

В конце 2021 году был утвержден график догазификации Самарской области, согласно которому возведение газораспределительных сетей планируется в 345 населенных пунктах региона. Планируется обеспечить техническую возможность технологического присоединения 16 032 домовладений.

Отмечается, что в прошлом году было обеспечено 2223 домовладения, в 2022 году планируется обеспечить техническую возможность подключения еще 4896 домовладений.

Сообщается, что было принято 5739 заявок на догазификацию. При этом общий потенциал догазификации Самарской области министерство энергетики и ЖКХ региона определяет в 35 286 домовладения.

«В ближайшие два года в регионе предстоит построить более 800 км внутрипоселковых сетей, всего 447 объектов. Эта работа требует четкой организации, постоянного мониторинга контрольных точек», — приводит пресс-служба слова первого вице-губернатора — председателя Правительства Самарской области Виктора Кудряшова, который подчеркнул, что муниципальным образованиям нужно плотно взаимодействовать с газораспределительными организациями и активно работать с жителями, разъясняя им порядок подключения.