Нижний Новгород, , 08:14 — REGNUM Бывшая заместитель председателя правительства — руководителя аппарата правительства Пермского края обвиняется в мошенничестве. В отношении экс-чиновницы избрана мера пресечения. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Суд

Елене Лопаевой инкриминируют хищение денежных средств благотворительного фонда в особо крупном размере. Под стражей бывшая вице-премьер Прикамья пробудет два месяца — по 23 марта.

По данным издания «Коммерсантъ», Елена Лопаева была задержана 24 января в Москве. Следствие полагает, что она с директором благотворительного фонда вывели по фиктивным договорам более 54 млн рублей пожертвований. Адвокаты заявили, что Лопаеву оговорили. Одним из оснований для ареста названы связи экс-вице-премьера в высоких чиновничьих кругах.