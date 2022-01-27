Ташкент, , 08:13 — REGNUM В общей сложности 40 млн человек столкнулись с масштабным сбоем в энергетической системе Туркестана, 26 января сообщили в пресс-службе министерства энергетики Узбекистана.

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В заявлении отмечается, что указанное число учитывает жителей Узбекистана, а также население отдельных регионов Казахстана и Киргизии. В пресс-службе добавили, что в республике продолжается работа по восстановлению энергоснабжения.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 января газотранспортная компания «Худудгазтаъминот» объявила, что из-за длительного отключения электроэнергии в Узбекистане была приостановлена добыча газа на 64 месторождениях страны.

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