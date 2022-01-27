Киев, , 08:13 — REGNUM Ответ Соединенных Штатов на предложения России по гарантиям безопасности — это «верная стратегия», заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире телеканала CNN.

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«Ответ США был «верной стратегией», — сказал Подоляк.

По его словам, позиция Вашингтона была согласована с Киевом и другими европейскими партнерами и является «всеобъемлющей, продуманной, основанной на фактах и аргументированной».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не хочет публикации своего ответа России по предложениям гарантии безопасности. По его словам, ответы американской стороны согласованы со всеми союзниками, а также с Украиной.

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