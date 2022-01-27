Джакарта, 27 января, 2022, 08:11 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Израиля выразил большое желание своей страны установить дипломатические отношения с Индонезией, сообщает CNN Indonesia.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индонезия

Израиль надеется заключить соглашения о нормализации с рядом мусульманских стран, таких как Индонезия и Саудовская Аравия, после успешного примирения с ОАЭ, Бахрейном, Суданом и Марокко в 2020 году.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии объявило, что по состоянию на 26 января полную вакцинацию против коронавируса в стране прошли 125 673 513 человек.