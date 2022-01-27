Чита, 27 января, 2022, 08:11 — ИА Регнум. В Забайкальском крае, где проживает более одного миллиона человек, по состоянию на 27 января, от коронавируса первым компонентом вакцины привиты 622 298 человек (+9790 за последние трое суток). Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Permkrai.ru Вакцина

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» в России: регионы ждут пика заболеваемости – все новости»

Известно, что 577 127 человек полностью вакцинирован (+5596 за трое суток) и 144 761 забайкалец привит повторно (+6732 за трое суток).

Как сообщало ИА REGNUM, с 10 января введена проверка кодов на входе в ТЦ, ТК, ТРЦ, и при обслуживании посетителей на объектах непродовольственной группы товаров.

Читайте также: В Забайкалье на неделю от COVID-19 привиты почти 13 тысяч человек