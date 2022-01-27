Сухум, , 08:10 — REGNUM В Абхазии в течение суток 26 января в ходе 1036 исследований выявили 583 случая заражения коронавирусом, что стало «рекордом» для республики. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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Всего, по официальным данным, в медучреждениях республики разместили 156 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. В тяжёлом состоянии из них — 40 человек.

С начала пандемии в Абхазии выявили 41 458 носителей SARS-CoV-2. Из них 35 765 человек признали выздоровевшими, в том числе 352 — за последние сутки. За всё время 590 пациентов с диагнозом COVID-19 скончались, в течение последних суток было два таких случая.

Днём ранее в Абхазии сообщили о выявлении 477 носителей SARS-CoV-2 в результате 956 исследований. Был зафиксирован один случай смерти пациентов с COVID-19.

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