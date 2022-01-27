Лима, 27 января, 2022, 08:06 — ИА Регнум. Президент Перу Педро Кастильо допустил возможность предоставления соседней Боливии выхода к морю, если это будет поддержано народом на референдуме. Об этом со ссылкой на заявления президента 26 января сообщает газета Peru21.

TUBS Карта Перу

Издание напомнило Кастильо о сказанных им в 2018 году на одном из мероприятий в Боливии словах о необходимости предоставить Боливии выход к морю. Президент подтвердил это, но отметил, что высказал эту мысль «в частном порядке», когда ещё и не думал о претензиях на президентский пост. Тем не менее Кастильо не исключил такую возможность.

Педро Кастильо «Сейчас мы посоветуемся с народом. Нужно, чтобы народ высказался. Если Перу согласится… Я бы никогда не сделал того, чего не хочет народ».

Как сообщало ИА REGNUM, президент Перу Педро Кастильо дал интервью новостной сети CNN Espanol, в котором заявил, что не хочет, чтобы Перу развивалось в соответствии с моделями Венесуэлы, Кубы и Никарагуа.

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