Сеул, , 08:06 — REGNUM Мониторинг ситуации с возможными кибератаками в КНДР в связи с поступавшими жалобами на перебои с интернетом ведут власти Южной Кореи. Об этом 27 января сообщает агентство Yonhap.

Хакер Иван Шилов © ИА REGNUM

Отслеживание ситуации осуществляют соответствующие правительственные агентства. Подробностей по данному вопросу не сообщается.

По данным агентства Reuters, в КНДР 26 января исчез доступ в интернет на, как минимум, шесть часов. Основные сайты страны, в том числе официальный сайт МИД КНДР, смогли возобновить свою работу только к утру 27 января. По предварительным данным, на интернет-ресурсы Северной Кореи была осуществлена массированная DDoS-атака.

Стоит отметить, что кибератака произошла на фоне напряжённости, связанной с ракетными пусками, которые осуществила КНДР в январе.

Ранее ИА REGNUM сообщало о хакерских атаках на сайт МИД Канады.

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