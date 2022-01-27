Сеул, 27 января, 2022, 08:06 — ИА Регнум. Мониторинг ситуации с возможными кибератаками в КНДР в связи с поступавшими жалобами на перебои с интернетом ведут власти Южной Кореи. Об этом 27 января сообщает агентство Yonhap.

Иван Шилов ИА REGNUM Хакер

Отслеживание ситуации осуществляют соответствующие правительственные агентства. Подробностей по данному вопросу не сообщается.

По данным агентства Reuters, в КНДР 26 января исчез доступ в интернет на, как минимум, шесть часов. Основные сайты страны, в том числе официальный сайт МИД КНДР, смогли возобновить свою работу только к утру 27 января. По предварительным данным, на интернет-ресурсы Северной Кореи была осуществлена массированная DDoS-атака.

Стоит отметить, что кибератака произошла на фоне напряжённости, связанной с ракетными пусками, которые осуществила КНДР в январе.

Ранее ИА REGNUM сообщало о хакерских атаках на сайт МИД Канады.