Владивосток, , 08:08 — REGNUM Общественная организация «Центр защиты и оказания помощи животным «Четыре лапы» будет отлавливать, лечить, стерилизовать и вакцинировать бездомных животных во Владивостоке. Администрация города уже заключила с компанией соответствующий контракт, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городской мэрии.

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«Много лет во Владивостоке отлов животных был серьёзной проблемой, никто из фондов не желал заключать контракт с муниципалитетом. Эта ситуация кардинально изменилась в прошлом году. Тогда мы заключили контракт и проводили работу по отлову, стерилизации, вакцинации и выпуску неагрессивных собак совместно с волонтёрской организацией «Друг Рич». Сейчас мы подписали контракт с центром помощи животным «Четыре лапы». Они уже приступают к этой работе», — рассказали специалисты.

Жителей Владивостока просят сообщать о местообитании бездомных животных.

Всем животным после прохождения необходимых процедур на ухо крепят специальную бирку с номером, которая свидетельствует о том, что животное пролечено, стерилизовано и не опасно.

На данный момент ведется проектирование муниципального приюта для бездомных животных. Уже определен земельный участок под размещение приюта. На первом этапе концепцией предусмотрено строительство вольеров, площадок для выгула и тренировок собак, а также центра стерилизации с ветеринарной клиникой.

Как сообщало ИА REGNUM, в Магадане в связи с повышенной активностью бездомных собак, учитывая увеличение обращений по фактам скопления стай, и сложившуюся критически опасную обстановку для жизни и здоровья населения, введён режим ЧС с установлением местного уровня реагирования.