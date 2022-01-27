Карпинск, Свердловская область, , 08:09 — REGNUM В одном из хозяйств Карпинска Свердловской области произошла вспышка африканской чумы. Об этом сообщил директор департамента ветеринарии Свердловской области Евгений Трушкин.

Свинья Uv.volganet

Ситуация находится на контроле регионального департамента ветеринарии. Проводится масштабная дезинфекция. По словам Трушкина, стоит задача полностью обезопасить территорию, где выявлен возбудитель вируса. Отметим, африканская чума не угрожает здоровью людей, однако наносит значительный ущерб сельскохозяйственной отрасли.

Заражение выявили у 82 животных. Их туши уже уничтожили, отметил глава Карпинского городского округа Андрей Клопов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, это не первая вспышка африканской чумы в регионе. В октябре губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о введении режима ЧС из-за распространения вирусной болезни свиней.