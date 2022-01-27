Лима, , 07:58 — REGNUM Власти Перу зафиксировали еще один «сравнительно небольшой» разлив нефтепродуктов у берегов провинции Каллао, где ранее в акваторию попали уже около 6 тыс. баррелей нефти. Об этом сообщает пресс-служба местной администрации.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что инцидент произошел у берегов района Вентанилья. По предварительным данным, к разливу нефти причастна испанская компания Repsol. Не исключается, что попадание нефтепродуктов в акваторию было вызвано неисправностью трубопровода.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января в перуанском районе Вентанилья произошел крупный разлив нефтепродуктов — в воду попало около 6 тыс. баррелей нефти. Общая площадь загрязнения оценивалась в 18 тыс. квадратных метров. Власти Перу уже потребовали от испанской компании Repsol возместить причиненный ущерб.

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