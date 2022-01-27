Лима, 27 января, 2022, 07:58 — ИА Регнум. Власти Перу зафиксировали еще один «сравнительно небольшой» разлив нефтепродуктов у берегов провинции Каллао, где ранее в акваторию попали уже около 6 тыс. баррелей нефти. Об этом сообщает пресс-служба местной администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Сообщается, что инцидент произошел у берегов района Вентанилья. По предварительным данным, к разливу нефти причастна испанская компания Repsol. Не исключается, что попадание нефтепродуктов в акваторию было вызвано неисправностью трубопровода.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января в перуанском районе Вентанилья произошел крупный разлив нефтепродуктов — в воду попало около 6 тыс. баррелей нефти. Общая площадь загрязнения оценивалась в 18 тыс. квадратных метров. Власти Перу уже потребовали от испанской компании Repsol возместить причиненный ущерб.