Баку, , 07:57 — REGNUM В Азербайджане медики в течение 26 января выявили 3192 случая заражения коронавирусом по результатам проведения 12 544 тестов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Коронавирус Permkrai.ru

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За время пандемии в республике выявили 640 148 носителей SARS-CoV-2, из них признали выздоровевшими 619 050 человека, в том числе 1259 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 12 448 носителей коронавируса.

Всего в стране зафиксировали 8650 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе восемь — за последние сутки.

Днём ранее в Азербайджане сообщили о 2468 выявленных случаях заражения коронавирусом за сутки в результате 11 525 тестов. Выздоровевшими медики признали 5197 человек. Скончались 13 пациентов с диагнозом COVID-19.

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