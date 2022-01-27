Чита, 27 января, 2022, 07:53 — ИА Регнум. Масштабного прорыва в сторону улучшения дорожной сети Забайкальского края при реализации мероприятий регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» не совершено, хотя все показатели достигаются с перевыполнением плана. К такому выводу пришли специалисты краевой Счётной палаты (КСП) по итогам проверки использования бюджетных средств, выделенных на реализацию регионального проекта, входящего в состав национального проекта «Безопасные качественные дороги».Подробности 27 января сообщает телеграм-канал КСП.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Дорогами Забайкалья

Основная цель нацпроекта — создание комфортной и безопасной среды для жизни, в том числе — за счет приведения в нормативное состояние сети автомобильных дорог.

В условиях забайкальской действительности, где 68% автодорог — это дороги из щебня и гравия, решение задач по улучшению качества жизни населения должно достигаться, в том числе за счет увеличения протяженности дорог с асфальтовым покрытием.

Однако результаты проверки показали, что несмотря на масштабные задачи и цели, возложенные на регионы, в Забайкальском крае предпочтение отдается ремонту, нежели строительству и реконструкции автодорог. Это менее затратно, не требует разработки ПСД и, в то же время, приводит к формальному достижению показателей проекта.

Основной причиной является недостаточность финансовых ресурсов для осуществления капиталоемких работ. Как показал анализ, проведенный в рамках проверки, запланированного в бюджете объема средств до 2024 года недостаточно для изменения ситуации.

В большей степени это связано с низкими нормативами определения стоимости одного километра дорожных работ при распределении межбюджетных трансфертов регионам и с принятыми в 2021 году решениями на федеральном уровне по отмене роста отчислений от акцизов на ГСМ в региональные бюджеты. И это на фоне роста целевого показателя и новых задач по реконструкции аварийных и предаварийных мостов, по строительству путепроводов.

Выявлены и системные проблемы реализации проекта: недостатки федерального и регионального законодательства, отсутствие порядка выбора объектов и открытости принятых решений по проведению дорожных работ. По прежнему КСП выявляются нарушения законодательства о закупках и недостатки при выборе подрядчиков.

В конечном счете это приводит к нарушениям сроков выполнения дорожных работ. В 2021 году более 90% объектов были сданы с нарушением сроков.

В целях решения указанных проблем КСП даны рекомендации и предложения правительству края:

по восстановлению средств в дорожном фонде за счет остатков бюджетных ассигнований прошлых лет в сумме 1,6 млрд рублей, в соответствии с бюджетным законодательством;

о введении на территории края льготы по налогу на имущество организаций в отношении автомобильных дорог общего пользования.

Подобная преференция предоставляется не менее, чем в 21 регионе страны. Эти средства могли быть направлены, в том числе на актуализацию паспортов автодорог, которые не обновлялись от 5 до 35 лет, что также будет способствовать принятию взвешенных управленческих решений по выбору объектов.

По итогам контрольного мероприятия указаны недостатки деятельности и даны предложения по корректировке действий всем заинтересованным органам и организациям, также направлена информация о необходимости исправления методики расчета показателей в адрес Минтранса РФ и Росавтодора.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября власти Забайкальского края признали, что большая часть работы по ремонту дорог в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» не выполнена.

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