Тегусигальпа, 27 января, 2022, 07:53 — ИА Регнум. Предстоящий визит американского вице-президента Камалы Харрис в Гондурас должен помочь борьбе с нелегальной иммиграцей в США, заявил представитель администрации США 26 января на специальном брифинге.

Harris.senate.gov Камала Харрис

Она прибудет в республику 27 января и примет участие в церемонии инаугурации президента Гондураса Сиомары Кастро, а позже проведет переговоры с новым лидером государства. Представитель Белого дома отметил, что еще одной целью визита вице-президента США должно стать развитие партнерских отношений двух стран.

Как сообщало ИА REGNUM, агентство Pagina12 распространило информацию о том, что на инаугурации Сиомары Кастро будут присутствовать Камала Харрис, вице-президент Аргентина Кристина Киршнер, недавно избранный глава Чили Габриэль Борич, а также бывшие президенты Бразилии и Боливии ЛуисЛула да Силва и Эво Моралес.