Астана, 27 января, 2022, 07:52 — ИА Регнум. Руководство Евразийского банка развития (ЕАБР) решило вложить в развитие казахстанской экономики $3,9 млрд до 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

Цитата из мф Золотая антилопа. Реж. Лев Атаманов. 1954. СССР Деньги

Сообщается, что председатель правления ЕАБР Николай Подгузов провёл встречу с главой мининдустрии Каирбеков Ускенбаевым. По расчётам экспертов банка, в Казахстане ожидаются высокие темпы экономического роста.

По данным пресс-службы, ЕАБР планирует участвовать в проектах по формированию транспортных коридоров «Север — Юг» и «Европа — Западный Китай». Также банк интересуется созданием единой товаропроводящей сети и модернизацией водно-энергетического комплекса Туркестана.

«ЕАБР предложено принять участие в таких актуальных для Казахстана проектах, как строительство и реконструкция 53 региональных канализационных очистных сооружений, комплексная реконструкция сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения в городах Актау и Павлодар», — сообщили в казахстанском министерстве.

Напомним, ЕАБР был учреждён в 2006 году Россией и Казахстаном. Цель банка — содействие развитию экономики стран-участниц.