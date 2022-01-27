Сува, , 07:48 — REGNUM Министерство здравоохранения Фиджи зафиксировало смерть еще 12 пациентов с коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба ведомства.

Фиджи

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По его данным, среди умерших были трое детей возрастом от десяти дней до 13 лет. Также скончались шестеро человек, которые ранее прошли полный курс вакцинации против коронавирусной инфекции. Таким образом, общее число скончавшихся пациентов с COVID-19 на Фиджи выросло до 96 человек.

В связи с этим власти государства призвали жителей тщательней соблюдать все необходимые требования санитарной безопасности. При этом правительство Фиджи пытается принять меры, чтобы сдержать распространение инфекции в стране.