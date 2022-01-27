Оренбург, 27 января, 2022, 07:41 — ИА Регнум. В Оренбурге отмечен резкий рост заболеваемости ОРВИ. Среди школьников заболеваемость выросла в два раза. Об этом на заседании городского оперштаба по борьбе с COVID-19 проинформировала замглавы областного Управления Роспотребнадзора Ирина Якубович, сообщает пресс-служба мэрии.

Ponchikov.net ОРВИ у ребёнка

По словам Якубович, темпы роста заболеваемости острыми респираторными инфекциями в Оренбурге увеличились на 40%. Среди дошкольников количество заболевших выросло в полтора раза.

Напомним, в областном центре приостановлена работах всех учреждений дополнительного образования. На карантин отправлены десять школ.