Нур-Султан, 27 января 2022, 07:40 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил постоянным представителем государства при отделении ООН в Женеве бывшего замминистра иностранных дел Ерлана Алимбаева. Об этом 27 января сообщает пресс-служба президента.
Алимбаев в этот же день был освобожден Токаевым от должности заместителя главы МИД Казахстана.
Как сообщало ИА REGNUM, верхняя палата парламента Казахстана отменила пожизненное председательство первого президента республики Нурсултана Назарбаева в Совете безопасности (СБ) и Ассамблее народа Казахстана (АНК).
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