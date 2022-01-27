Нур-Султан, , 07:40 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил постоянным представителем государства при отделении ООН в Женеве бывшего замминистра иностранных дел Ерлана Алимбаева. Об этом 27 января сообщает пресс-служба президента.

Казахстан Иван Шилов © ИА REGNUM

пресс-служба президента Казахстана «Указом главы государства Алимбаев Ерлан Алтынбаевич назначен постоянным представителем Республики Казахстан при отделении Организации Объединенных Наций и других международных организациях в городе Женеве (Швейцария)».

Алимбаев в этот же день был освобожден Токаевым от должности заместителя главы МИД Казахстана.

Как сообщало ИА REGNUM, верхняя палата парламента Казахстана отменила пожизненное председательство первого президента республики Нурсултана Назарбаева в Совете безопасности (СБ) и Ассамблее народа Казахстана (АНК).

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