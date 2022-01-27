Челябинск, 27 января, 2022, 07:39 — ИА Регнум. В Челябинской области бывших депутатов Заксобрания будут награждать нагрудным знаком. Такое решение было принято на очередном заседании регионального парламента.

Ural-66 Заксобрание Челябинской области

На знак «Почётный депутат Законодательного собрания» смогут претендовать депутаты первого созыва, а также двух и более. При этом действующие депутаты не имеют такого права.

Спикер Заксобрания Александр Лазарев отмечает, что эта награда будет поощрением бывших депутатов за вклад в развитие и совершенствование областного законодательства и за многолетнюю деятельность в парламенте.