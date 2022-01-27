Иркутск, 27 января 2022, 07:36 — REGNUM СУ СК РФ по Иркутской области предъявлено обвинение заместителю мэра Иркутского районного муниципального образования и начальнику одного из отделов администрации за получение взятки в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору. Об этом сегодня, 27 января, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Следователями СК за получение взятки задержан заместитель мэра Иркутского районного муниципального образования
Следователями СК за получение взятки задержан заместитель мэра Иркутского районного муниципального образования
Цитата из видео СКР

По данным следствия, в 2021 году заместитель мэра и начальник отдела капитального строительства комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Иркутского районного муниципального образования, из корыстной заинтересованности получили от гендиректора строительной организации взятку в сумме не менее 13 млн рублей.

Мзда предназначалась за общее покровительство при проведении подрядных работ, а также за беспрепятственное подписание актов выполненных работ по муниципальному контракту, предметом которого является поставка и монтаж здания школы-детского сада в п. Большое Голоустное. Следователями СК при содействии СОБР чиновники задержаны, помещены в изолятор временного содержания. По местам их проживания, а также на рабочих местах проведены обыски.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях в Иркутской области по коррупционной статье арестован и.о. начальника Нижнеудинского таможенного поста. По версии следствия, обвиняемый, являясь должностным лицом, вымогал взятку у директора одного из предприятий, осуществляющего экспорт лесоматериалов.

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