Иркутск, 27 января, 2022, 07:36 — ИА Регнум. СУ СК РФ по Иркутской области предъявлено обвинение заместителю мэра Иркутского районного муниципального образования и начальнику одного из отделов администрации за получение взятки в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору. Об этом сегодня, 27 января, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Цитата из видео СКР Следователями СК за получение взятки задержан заместитель мэра Иркутского районного муниципального образования

По данным следствия, в 2021 году заместитель мэра и начальник отдела капитального строительства комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Иркутского районного муниципального образования, из корыстной заинтересованности получили от гендиректора строительной организации взятку в сумме не менее 13 млн рублей.

Мзда предназначалась за общее покровительство при проведении подрядных работ, а также за беспрепятственное подписание актов выполненных работ по муниципальному контракту, предметом которого является поставка и монтаж здания школы-детского сада в п. Большое Голоустное. Следователями СК при содействии СОБР чиновники задержаны, помещены в изолятор временного содержания. По местам их проживания, а также на рабочих местах проведены обыски.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях в Иркутской области по коррупционной статье арестован и.о. начальника Нижнеудинского таможенного поста. По версии следствия, обвиняемый, являясь должностным лицом, вымогал взятку у директора одного из предприятий, осуществляющего экспорт лесоматериалов.

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