Токио, 27 января, 2022, 07:30 — ИА Регнум. Саммит Группы семи (G7), в котором будут участвовать лидеры Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии готов принять в 2023 году японский город Хиросима. Об этом 27 января сообщает информационное агентство Kyodo.

Pixabay.com Хиросима

Мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи и губернатор одноименной префектуры Хидэхико Юдзаки лично сообщили о желании принять саммит G7 лично во время посещения канцелярии премьер-министра в Токио и МИДа Японии. По мнению мэра и губернатора, проведение саммита G7 в Хиросиме приобретёт дополнительное символическое значение и позволит выступить с призывом к миру без ядерного оружия.

Уточняется, что премьер-министр Японии Фумио Кисида избирался в парламент от префектуры Хиросима и среди его родственников есть пострадавшие при атомной бомбардировке американцами этого города в 1945 году.

В 2023 году Япония в очередной раз примет у себя саммит лидеров стран G7. Заявки на право принять у себя мероприятие такого высокого уровня подали город Фукуока на юго-западном японском острове Кюсю и город Нагоя, расположенный в центре тихоокеанского побережья главного острова страны Хонсю.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Германии назвали город, в котором, вероятнее всего, состоится саммит руководства стран G7 в 2022 году.