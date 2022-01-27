Лима, 27 января, 2022, 07:28 — ИА Регнум. Правительство Перу решило ввести на 45 дней режим чрезвычайной ситуации в столице Лиме и прилегающим к ней районам из-за роста преступности, сообщает агентство Andina.

Alex Proimos Полицейские в Перу

На время действия режима ЧС будет ограничена часть прав граждан. В частности, не будет защищаться право на неприкосновенность жилища, свободу собраний и на личную неприкосновенность. Бороться с преступностью во время режима ЧС будут сотрудники полиции, однако не исключается и привлечение армии.

Предполагается, что во время режима ЧС полиции не нужен будет ордер на обыск помещений или досмотр граждан. Им будет достаточно информации о возможной причастности лица к преступным группировкам.