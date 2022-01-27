Мегино-Кангаласский район, , 07:30 — REGNUM В Мегино-Кангаласском районе изъяли из семьи двоих детей после того, как одного из них пьющая мать бросила голым на полу и ушла. Оставшийся мёрзнуть ребёнок имеет ограниченные возможности здоровья и на тот момент болел ОРВИ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона.

Отобранный ребёнок

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Инцидент произошёл в декабре 2021 года. За братом ухаживал по мере возможности младший сын якутянки. Во время отсутствия матери дома не было продуктов питания. Дети изъяты из семьи и сейчас находятся в реабилитационном центре. Женщину лишают родительских прав.

Прокуратура поясняет, что мальчики жили в антисанитарных условиях, а мать злоупотребляла алкоголем. Постоянно нуждавшийся в уходе ребёнок-инвалид находился без присмотра.

Как сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае мать и отчим выгнали ребёнка голым на мороз за плохое поведение. На улице мальчик простоял продолжительное время. Он и его два брата изъяты из семьи, возбуждено уголовное дело.