Берлин, 27 января, 2022, 07:26 — ИА Регнум. Студент Гейдельбергского университета, который 24 января открыл стрельбу по людям в лекционном зале заведения, был связан с одной из неонацистских партий Германии. Об этом 26 января сообщило издание Zeit Online со ссылкой на источники в силовых структурах ФРГ.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Германия

По информации журналистов, правоохранительные органы нашли имя стрелка в старом внутреннем списке экстремистской организации.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате стрельбы в Гейдельбергском университете погибла одна студентка учебного заведения и еще трое человек пострадали. Преступник был найден мертвым.