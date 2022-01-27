Кызыл, 27 января, 2022, 07:28 — ИА Регнум. Арбитражный суд Тувы признал банкротом банк, оставшийся без лицензии в 2020 году, — АО «Народный банк Тувы». В отношении кредитной организации, занимавшей по размеру активов 416-е место, начато конкурсное производство, передаёт ИА REGNUM.

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В карточке дела 26 января 2022 года появилась запись судьи Калбак — «признать должника банкротом и открыть конкурсное производство», но само решение для ознакомления пока не доступно.

Иск от ликвидатора банка, в котором более 70,16% акций было в собственности минземимущества Тувы, был подан в конце декабря 2021 года. Рассмотрение спора заняло всего месяц. Теперь госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) вместо процедуры принудительной ликвидации перейдёт к банкротству.

Напомним, лицензии банк лишился 14 июля 2020 года и на сегодня его установленные долги превышают 73 млн рублей. Сумма может вырасти, так как реестр ещё формируется.