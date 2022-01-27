Оренбург, 27 января, 2022, 07:24 — ИА Регнум. В Оренбурге с 27 января по предписанию Роспотребнадзора десть школ перевели учеников на дистанционный формат обучения. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Tverigrad.ru Карантин

Карантин в школах № 1, 6, 23, 25, 48, 35, 56, 61, 65, 79 вели из-за отсутствия более 20% детей по болезни ОРВИ. Очный учебный процесс, а также работа секций, кружков, проведение дополнительных факультативных занятий и иных мероприятий приостановлены до особого распоряжения.

Во всех остальных оренбургских школах продолжится очный формат обучения в условиях максимального соблюдения противоэпидемических мер. Выявленных при входном фильтре детей с признаками ОРВИ отправляют домой.