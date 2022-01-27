Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 07:23 — REGNUM В полицию Комсомольска-на-Амуре поступили сообщения от представителей двух банков об обнаружении нескольких купюр в 5 тыс. рублей с явными признаками подделки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 27 января в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю.

Фальшивые купюры

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Фальшивые банкноты были выявлены при пересчете денег, поступивших от нескольких организаций города.

Эксперты-криминалисты признали изъятые купюры поддельными.

Расследование уголовных дел продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ставропольском крае разоблачили группу сбытчиков фальшивых денег, поставляемых из Москвы. Организовали поставку двое жителей города Невинномысска. Мужчина пересылал поддельные денежные купюры из столицы в посылках, а женщина реализовывала их в магазинах города.