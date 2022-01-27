Сингапур, , 07:12 — REGNUM Сингапур и Тихоокеанский альянс, в состав которого входят Колумбия, Мексика, Перу и Чили, подписали соглашение об установлении общей зоны свободной торговли. Об этом 27 января сообщает пресс-служба министерства торговли и промышленности города-государства.

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пресс-служба министерства торговли и промышленности Сингапура «Всестороннее и актуальное соглашение дополняет серию договорённостей Сингапура о расширении свободной торговли в мире».

По мнению ведомства, данное соглашение, позволившее Сингапуру стать первым ассоциированным членом альянса, предоставит его компаниям «более широкий доступ к рынкам участников Тихоокеанского альянса за счет снижения их экспортных затрат».

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель министра иностранных дел Колумбии Франсиско Эчеверри встретил главу МИД Мексики Марсело Эбрарда, прибывшего в страну для участия в саммите Тихоокеанского альянса.

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