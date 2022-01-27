София, , 06:58 — REGNUM Болгария не отправит своих военнослужащих на Украину или в другую страну без одобрения болгарского парламента. Об этом заявил министр обороны республики Стефан Янев, 26 января передала радиостанция БНР.

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По его словам, у Софии нет планов по участию вооруженных сил в военных формированиях за рубежом. Вместе с тем Янев отметил, что Болгария создаст специальный батальон, который будет обучаться «различным типам сценариев».

Как сообщало ИА REGNUM, 26 января болгарский премьер-министр Кирил Петков заявил, что власти республики планируют осуществить масштабную программу по укреплению своих вооруженных сил, а также по реализации новой оборонной стратегии страны.

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