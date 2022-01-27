Хабаровск, 27 января 2022, 07:02 — REGNUM Мировой суд в Хабаровске вынес обвинительный приговор в отношении 42-летней местной жительницы, которая признана виновной в причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.
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В суде установлено, что в сентябре 2020 года во время нахождения детей на спортивной площадке в районе домов 33−35 по улице Балашовская в Хабаровске на 11-летнюю девочку упали металлические ворота.
Ребёнок получил тяжелую травму головы, долго лечился и восстанавливался.
Причиной происшествия стало непринятие директором ООО ТСЖ «Топаз» надлежащих мер к закреплению ворот.
Фигурантка вину не признала.
Суд назначил ей наказание в виде ограничения свободы сроком на один год с лишением права занимать соответствующие должности один год.
Приговор в законную силу не вступил.
Как сообщало ИА REGNUM, бывшего первого заместителя главы города Сибай осудили после травмирования ребенка на игровой площадке в Башкирии.