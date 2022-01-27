Хабаровск, 27 января, 2022, 07:02 — ИА Регнум. Мировой суд в Хабаровске вынес обвинительный приговор в отношении 42-летней местной жительницы, которая признана виновной в причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

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В суде установлено, что в сентябре 2020 года во время нахождения детей на спортивной площадке в районе домов 33−35 по улице Балашовская в Хабаровске на 11-летнюю девочку упали металлические ворота.

Ребёнок получил тяжелую травму головы, долго лечился и восстанавливался.

Причиной происшествия стало непринятие директором ООО ТСЖ «Топаз» надлежащих мер к закреплению ворот.

Фигурантка вину не признала.

Суд назначил ей наказание в виде ограничения свободы сроком на один год с лишением права занимать соответствующие должности один год.

Приговор в законную силу не вступил.

Как сообщало ИА REGNUM, бывшего первого заместителя главы города Сибай осудили после травмирования ребенка на игровой площадке в Башкирии.