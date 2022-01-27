Биробиджан, 27 января, 2022, 07:00 — ИА Регнум. Социальные объекты и многоквартирные дома города Облучье в Еврейской автономии оставались без водоснабжения из-за аварии. Устранение коммунальной проблемы взяла под контроль прокуратура, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 27 января в пресс-службе надзорного ведомства.

Pixabay.com Счетчики воды

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Причиной аварии стал выход из строя сетевого насоса. В результате ЧП в городе нет ни холодной, ни горячей воды. Обстановку на водозаборе в том числе оценили представители городской администрации. Прокуратура намерена найти виновных в возникновении аварии и привлечь их к ответственности.

Водоснабжение возобновлено, но восстановительные работы на месте аварии продолжаются.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря из-за аномальных холодов снизилось давление в теплосетях Биробиджана, поэтому в родильный дом перестала поступать горячая вода. Перебои с водоснабжением длятся несколько дней.