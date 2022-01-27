Петропавловск-Камчатский, , 06:54 — REGNUM На Камчатке суд вынес приговор по уголовному делу в отношении директора строительной фирмы, который не выплачивал заработную плату персоналу в течение двух месяцев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 27 января в краевом СУ СКР.

Штраф Fas.gov.ru

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Руководитель компании не выплатил зарплату 15 работникам в ноябре-декабре 2021 года. При этом у фирмы была финансовая возможность расплатиться с персоналом в положенные сроки. Сумма образовавшейся задолженности превысила 880 тыс. рублей.

Суд приговорил директора строительной фирмы к штрафу в сумме 150 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, суммарная задолженность по заработной плате в России в декабре снизилась на 471,3 млн рублей, или на 37,5%, и по состоянию на 1 января 2022 года составила 758,8 млн рублей.