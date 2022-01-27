Нур-Султан, 27 января 2022, 06:48 — REGNUM Пожизненное председательство первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Совете безопасности (СБ) и Ассамблее народа Казахстана (АНК) отменила верхняя палата парламента Республики. Трансляция заседания идёт 27 января на сайте законодательного органа.
Законодательные поправки были одобрены в ходе пленарного заседания сената (верхней палаты) парламента. Депутаты нижней палаты парламента (мажилиса) утвердили данные поправки 19 января. Согласно им из действующего законодательства Казахстана исключены положения, благодаря которым экс-президент Казахстана Назарбаев пожизненно возглавлял Совбез и АНК.
Внесение этих поправок должен будет утвердить действующий глава государства, Касым-Жомарт Токаев.
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