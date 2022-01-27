Владивосток, , 06:48 — REGNUM Прокуратура Владивостока провела проверку в сфере соблюдения законодательства о закупках и выявила нарушения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Приморья.

Контракт

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Установлено, что в 2021 году между краевым государственным унитарным предприятием «Приморский водоканал» и строительной компанией «КСТ» заключен контракт на выполнение работ по устройству водопроводно-канализационного хозяйства ТОР «Михайловский».

В ходе проверки выяснилось, что на момент подачи заявки на участие в закупке и заключения контракта у директора ООО «КСТ» была судимость за мошенничество, относящееся к категории преступлений в сфере экономики, что противоречит требованиям закона.

Прокуратура края обратилась в арбитражный суд с иском о признании контракта недействительным и применении последствий недействительности ничтожной сделки.

«Судом иск прокуратуры края удовлетворен полностью, принято решение о взыскании с ответчика в пользу КГУП «Приморский водоканал» в качестве неосновательного обогащения свыше 192 млн рублей», — пояснили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутске 8 декабря арестованы фигуранты уголовного дела о мошенничестве при закупке медоборудования.